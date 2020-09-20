Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman görüştüğü Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'e babası; Kral Selman bin Abdulaziz'in Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmeyeceğini söyledi. Veliaht Prens, şimdilik yapabileceği en fazla şeyin "küçük Bahreyn'in anlaşmaya katılmasını sağlamak olduğunu" aktardı. Selman, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ile Bahreyn arasındaki normalleşme çalışmalarını da babasından gizledi. Kral, tatili sırasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BAE ve Bahreyn'in anlaşma imzaladıklarını duyurması sebebiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Makalede, Veliaht Prens'in İsrail'le ticaret yapmak ve İran'a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi. Ancak Veliaht Prens Selman'ın "İsrail'le biz de normalleşelim" talebi Kral Selman tarafından kabul edilmedi.