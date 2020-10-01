Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bir soru karşısında beklendiği şekilde Erivan yönetimine destek verdi. Macron “Türkiye'den bu konuda yapılan politik açıklamaları dinledim. Bunların düşüncesiz ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Fransa'nın temkinli ve Minsk grubu içindeki tarafsız rolü göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin savaşçıl açıklamaları sebebiyle özellikle de Ermenistan'a yönelik büyük endişe içindeyiz. Türkiye'nin siyasi açıklamalarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye'nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz” dedi. Emmanuel Macron, Ermenistan'ın egemenliğine ve halkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, tansiyonu yükseltecek hiçbir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.