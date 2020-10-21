Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerdeki son durum şu şekilde:

∂ İTALYA: 18 Ekim'de 11 bin 705 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedildi. Hükûmet olağanüstü hâl durumunu 31 Ocak 2021'e kadar uzattı.

∂ FRANSA: Hastalık, 32 bin 427 yeni vakayla rekor kırdı. Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması yürürlüğe girdi. Yasağa uymayanlara 135 avro, yasağı birkaç kez ihlal edenlere ise 1.500 avro ceza uygulanacak.

∂ BİRLEŞİK KRALLIK: Günlük vaka sayısı 17 bine ulaştı. Galler hükûmeti, salgınla mücadele kapsamında 2 haftalık "karantina" ilan etti. Market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, eğlence, konaklama ve turizm işletmeleri kapatılacak. 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanıyor.

∂ İSPANYA: Günlük vakaların 12 bine yükseldiği İspanya'da bölgesel karantina uygulanıyor. Ayrıca İspanya'daki 1.700'den fazla belediyede yerel yönetimlerin kararıyla serbest dolaşıma kısıtlama getirildi.

∂ ALMANYA: 7 bin 830 yeni vakayla salgının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi. Restoran, kafe ve barlar saat 23.00'ten itibaren kapatılacak ve bu saatten sonra içki yasağı geçerli olacak. Bavyera'nın Berchtesgadener Land bölgesinde 14 gün süreyle evlerden dışarı çıkma kısıtlaması getirildi. Alman hükûmeti, Hollanda ve Fransa'yı "riskli bölge" ilan etti.

∂ Hollanda: 6 bin 200 yeni vaka tespit edilince 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildi. Toplu taşıma seferleri azaltıldı. Etkinlikler 1 ay boyunca yapılmayacak.

∂ Belçika: Belçika'da günlük 7 bin 870 vaka tespit edildi. Böyge giderse hastanelerin yoğun bakımlarında yer kalmayacağı belirtildi. Hastanelerde acil olmayan tedavi ve ameliyatlar ertelendi. 00.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

∂ Polonya: 7 bin vakanın tespit edildiği ülkede tüm spor etkinlikleri seyircisiz gerçekleştirilecek. Varşova Ulusal Stadyumu, sahra hastanesine dönüştürülecek.

∂ Çekya: "Acil durum" ilan edildikten sonra 6 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Ülkede "kısmi karantina" kararı alındı. Üç hafta boyunca okullar, kafe ve restoranlar kapatıldı.

∂ Avustralya: Avusturya'da son bir haftada ortalama 1.000 üzerinde günlük vaka görüldü. Hükûmet, özel etkinlikleri sınırladı.

∂ Slovakya: Günlük ortalama 1500'ün üzerinde yeni vaka görüldü. 45 gün sürecek "acil durum" ilan edildi. Ülkede açık alanlarda da maske kullanma zorunlu oldu.