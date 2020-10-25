Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Darbeci Hafter güçlerinin daha önceki ateşkesleri ihlalini hatırlatan diplomatik kaynaklar, Trablus hükûmetin temkinli davranması gerektiğini vurguluyor.

POZİSYONUMUZ AYNI

BM nezdinde imzalanan ateşkes metninde Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesi konusuna atıf yapılmasının önemine işaret eden kaynaklar, darbeci Hafter güçleri saflarında savaşan paralı askerler ve mi-lislerin çekilmesinin, Libya’nın istikrarı için olumlu bir adım olacağı görüşünde. Türkiye'nin Libya’daki varlığına da değinen kaynaklar, Türk askerinin BM'nin tanıdığı Libya Ulusal Hükûmeti (UMH) tarafından davet edildiğini belirtirken, burada eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türk askerinin pozisyonunda bir değişik olmayacağını ifade ediyor.

PEK ÇOK KEZ BOZULDU

Libya’da geçtiğimiz Ağustos'ta da ateşkes kararı alınmıştı. Ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milisler, 21 Ağustos’tan bu yana ateşkesi 5 defa ihlal etti. Hafter ayrıca geçtiğimiz yıl Rusya’daki görüşmelerden metni imzalamadan ayrılmıştı. Berlin’deki Libya Konferansı’nda da sözlü olarak ateşkesi kabul eden darbeci Hafter, yazılı metni yine imzalamadığı gibi konferansın hemen ardından füze ve havan saldırısı düzenlemişti.