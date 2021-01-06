Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin istihbarat kaynaklarına ait olduğu belirtilen gizli belgeleri 2009 yılında yayınlayarak ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi sızdırma olayını gerçekleştiren WikiLeaks'in kurucusu Gazeteci Julian Assange’nin ABD’ye iadesine ilişkin dava geçtiğimiz pazartesi görülmüştü. Londra’daki mahkeme, Assange'ın "sağlığı ve refahına yönelik potansiyel riskler" nedeniyle ABD'ye iade edilmesini reddetmişti. Assange, ABD’ye iadesinin reddedilmesinin ardından kefaletle serbest bırakılmak için talepte bulunmuştu. Assange’nin kefalet talebine ilişkin dava bugün görüldü. Londra’da mahkeme, Assenge’nin “kaçma riski” bulunduğuna hükmederek, kefaletle serbest kalma talebini reddetti.

Yargıç Vanessa Baraitser, konuya ilişkin açıklamasında, "Assange bugün serbest bırakılırsa temyiz yargılaması ile yüzleşmek için mahkemeye teslim olmayacağına yönelik ciddi gerekçeler olduğuna ikna oldum” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı, Assange'ın iadesini talep etmeye devam edeceğini bildirdi.