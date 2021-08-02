Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a halk desteği yerlerde sürünüyor. İnternet sitesi Conservative Home tarafından yapılan araştırmada, Johnson’a geçen ay yüzde 39,2 olan halk desteği rekor bir düşüşle bu ay yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

SEBEBİ KARANTİNAYA GİRMEMESİ

Düşüş, Johnson’un Covid’li çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid’le temaslı olduğu halde kendisini karantinaya almamasından kaynaklanıyor. Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, tepkilerin ardından karantina kararı aldı ama bu, halkı ikna etmeye yetmedi.

İŞ PERFORMANSINI ONAYLAYANLARIN ORANI YÜZDE 55'Tİ

İki ay önce başbakanın iş performansını onaylayanların oranı yüzde 55,6’ydı. Başka bir araştırmada da başbakanın pandemi sürecini kötü yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 48 olarak çıkmıştı. İyi yönettiğini düşünenler ise yüzde 44,4.

Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü Polis anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yağmur başlayınca şemsiyesini açmak isterken yaşadığı zor anlar Prens Charles dahil çevredekileri gülümsetti.

Boris Johnson'dan ırkçılık açıklaması: Sorun olduğunu düşünüyorum İngiltere'de ırkçılığı körüklemekle eleştirilen Başbakan Boris Johnson, ülkesinde ırkçılığın bir sorun olduğunu düşündüğünü belirterek, bunun ele alınması ve ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.