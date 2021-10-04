Türkiye Gazetesi

Avusturya, 2022'nin ortalarından itibaren yeni karbon vergisini uygulamaya koyacak, Hükümetin vergiden 2025 yılına kadar yaklaşık 5 milyar avro (5,8 milyar dolar) elde etmesi bekleniyor.



Hükümet tarafından Pazar günü yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2022'den itibaren yeni bir karbon vergisi getireceğini ve bu parayı ikamet edenlere "iklim bonusu" şeklinde iade edeceğini söyledi.

Gelecek yıldan itibaren, Avusturyalılar kendilerini ton CO2 başına 30 Euro (neredeyse 35 $) ödemek zorunda kalacaklar - bunun şirketler tarafından tüketici faturalarına eklenecek bir maliyet olması bekleniyor. 2025'te ise ton başına 55 Euro'ya (64 $) yükselecek.



Hükümet bu paketle, insanları iklim dostu ulaşım ve ısıtma biçimlerini tercih etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.



AB’nin sınırda karbon planına hazır olacağız Türkiye, Avrupa Birliğinin (AB) ‘sınırda karbon düzenlemesi’ uygulamasının, AB’ye yönelik ticaret üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Dünya'nın nefesi tükeniyor: Karbondioksit oranı 63 yılın zirvesinde Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit (CO2) oranı ölçüldü. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça endişe verici.