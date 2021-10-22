Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri, Kudüs’ün güneydoğusundaki Jabal Mukaber kasabasına akşam saatlerinde baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin bir ailenin evine zorla girdiğini ve aynı aileden 5 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin baskın sırasında evdeki eşyalara zarar verdiği ifade edilirken, 5 Filistinlinin gözaltına alınma nedeni ve nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

İşgalci İsrail bu defa da Filistinli mahkumlara saldırdı İşgalci İsrail devletinin askerlerinin, Gilboa Hapishanesi'nin bir koğuşuna baskın düzenleyerek, Filistinli tutuklulara saldırdığı öğrenildi.

Kudüs'te yaralanan Filistinlilerin sayısı yükseliyor İsrail güçlerinin Kudüs'te Mevlit Kandili'ni kutlayan Filistinlilere müdahalesinde yaralanan kişilerin sayısının 130'a yükseldiği, 22'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.