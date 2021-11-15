Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın birçok ülkesinde gevşetilen koronavirüs tedbirleri vaka sayılarının artması ile yeniden başlatılıyor. Son 24 saatt 12 bin 496 yeni vaka tespit edilen Fransa da tedbirleri sıkılaştıran ülkeler arasında yer alıyor. Fransız hükümeti, bugünden itibaren tüm ilkokullarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 9 Kasım'da yapılan açıklamada, "15 Kasım Pazartesi günü tüm illerdeki sağlık protokolü 2. seviyeye geçecek. İlkokulda tüm öğrenciler için tekrar maske takmak zorunda olacak" ifadeleri kullanılmıştı.

SALGINLA MÜCADELEDE GERİYE ATILAN ADIMIN GÖSTERGESİ

Fransız medyasında göre, maske takmanın zorunlu hale getirilmesi salgınla mücadelede geriye bir adım atıldığını gösteriyor. Hükümet, Eylül ayında salgından en az etkilenen illerde ilkokulda maske takmaya son verdiğini duyurmuştu. Ekim ayının sonunda 79 ilde okulda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 496 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 7 milyon 287 bin 645'e ulaştığı bildirildi.

Japonya'da Covid-19 araştırması: Okulları kapatmak faydasız Japonya'da yapılan Covid-19 araştırmasında okulların kapatılmasının virüsün yayılmasını engellemediği bulgusu ortaya çıktı.