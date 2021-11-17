Türkiye Gazetesi

İsveç'te 29 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, bir kısım tedbirleri gündeme getirdi.

Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, aşı pasaportunun 100 kişiden fazla katılımcının olduğu kapalı alan etkinliklerinde isteneceğini belirtti.

Hallengren, yetkili makamların hükümete konu hakkında talepte bulunduğuna işaret ederek, uygulamanın 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını ifade etti.

Bu arada, İsveç Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 100'e çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 186 bin 387'e yükseldi. Ülkede 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 81,7'si iki doz aşı oldu.

İSVEÇ'TE 3. DOZ KORONA AŞISI HUZUREVLERİNDEN BAŞLADI

Öte yandan, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3'üncü dozun uygulanmasına huzurevlerinden başlandı.

Başkent Stockholm'de bir huzurevinde çalışan Türk asıllı Salih Ordulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3. doz aşılara eylül ortasında huzurevlerinde başlandığını kaydetti. Salgının başladığı günden beri Kovid-19'dan ölenlerin sayısının çok fazla olması nedeniyle 3. doz aşılara huzurevinden başlatıldığını dile getiren Ordulu, kendisine de 3. doz aşı yapıldığını söyledi.

NORVEÇ VE DANİMARKA'DAN TEDBİRLER

Norveç hükümeti 12 Kasım'da Kovid-19 yönelik yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini duyurmuştu.

Danimarka'da ise 12 Kasım'dan itibaren aşı pasaportu uygulaması gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranların yanı sıra 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu açık hava etkinlikleri de yeniden başlamıştı.

Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk, Norveç de 25 Eylül'de kısıtlamaları kaldıran ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.

İsveç'te Kovid-19'a karşı üçüncü doz uygulaması yapılacak İsveç, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3. dozun uygulanmasına sonbaharda başlanacağını duyurdu.

Norveç, AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç verecek İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.