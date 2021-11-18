Türkiye Gazetesi

İtalya'nın 20 bölgesinden biri olan ve Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Çok sayıda ev sular altında kalırken, araçlar da yollarda mahsur kaldı. Adanın farklı noktalarında hortum da çıktı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, Modica yakınlarında 53 yaşındaki bir adamın hortum nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇOK BÜYÜK HASAR VAR

Talihsiz adamın, şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur sırasında evinin önündeki korkuluğu düzeltmek için evinden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Modica Belediye Başkanıise, "Son derece şiddetli bir hava dalgası bölgemizi etkiledi. Evlerde, çiftliklerde ve altyapıda çok büyük hasar var. Halkı, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı rekor seviyeye ulaştı Türkiye, ekimde İtalya'ya gerçekleştirdiği ihracatta aylık bazda rekor seviyeye ulaştı.

