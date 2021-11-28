Türkiye Gazetesi

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD’nin Miami kentine sefer yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir kişi, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmasının ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurları tarafından yakalandı. İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. Yer görevlisi tarafından kaydedilen görüntülerde ise adamın inişin ardından zar zor ayakta durduğu görüldü.

Libya'da nakit para taşıyan helikopter iniş sırasında düştü Libya'da nakit para taşıyan helikopter, Terhune kentindeki stadyuma yaptığı iniş sırasında düştü.

Film senaryolarını aratmadı! Hastalık yalanıyla uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar Kasablanka-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağında akıl almaz bir olay yaşandı. İstanbul’a sefer yapan uçak, bir yolcunun ‘diyabet koması’ geçirdiği gerekçesiyle İspanya’ya acil yaptı.

Uçağın iniş takımlarına tutunarak Hollanda'ya kaçmaya çalışan Nijeryalı donarak öldü Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, Nijerya’dan Hollanda’ya gelen bir yolcu uçağının iniş takımlarında kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu bildirdi.