ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz'ün siyaseyete atılacak. Ünlü cerrah Mehmet Öz, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacağı ifade edildi.
ABD'de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, siyaset arenasına çıkmaya hazırlanıyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre ünlü Türk cerrah, ABD Senatosu'na girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koyacak. Uzun süredir New Jersey'de ikamet eden 61 yaşındaki Öz, Trump tarafından onaylanan mevcut adayın yarıştan çekilmesiyle Pensilvanya eyaletinden seçim yarışına girecek.
Mehmet Öz'ün adaylık açıklamasının bu gece Fox News Channel'ın Hannity adlı talk show programından yapılması bekleniyor.
Trump'ın başkanlık döneminde Oval Ofis'teki doktoru olarak da bilinen Öz, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyinde de yer almıştı.
Dr. Mehmet Öz, kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, babalarının ölümünden sonra vasiyetnamesini sahte belgelerle değiştirdiğini öne sürdüğü kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
THY’nin koronavirüs önlemlerini Dr. Mehmet Öz anlatıyor Türk Hava Yolları’nın koronavirüs önlemleri için çektiği tanıtım filminde ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz rol aldı. 'Dr. Öz ile TK Extra Care' güvenli seyahat programı tanıtım videosu yayınlandı. Videoda koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarda alınması gereken tedbirler yer alıyor.