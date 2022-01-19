Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Borrell ile Kuleba arasındaki telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Avrupa güvenliğinin temel ilkelerini baltalama girişimleriyle ilgili uluslararası diplomatik çabalar" hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Borrell, Fransa'nın Brest kentinde geçen hafta düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra ABD ve NATO ile yaptıkları temasların ardından Ukrayna'ya verdikleri "değişmez" desteği yineledi.

AB'nin Rusya'ya gerginliği düşürme ve Ukrayna sınırından askerlerini çekme çağrısı yapmayı sürdüreceğini belirten Borrell, Ukrayna'nın itidalli duruşunu da memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede, ayrıca Ukrayna devlet kurumlarına düzenlenen siber saldırı da ele alındı. AB tarafı, Ukrayna'nın bu tür saldırılara karşı direncini artırmak için desteğe devam edeceklerini bildirdi.



İngiltere'den Ukrayna'ya savunma desteği İngiltere'den uluslararası teknik yardım kapsamında gönderilen hafif antitank savunma sistemleri Ukrayna'ya ulaştı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya savunma silahı ve askeri eğiyim vereceklerini söylemişti.

İngiltere'den Ukrayna'ya tanksavar füze desteği İngiltere, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya tanksavar füzesi sevk ederken, Kanada da küçük bir özel kuvvetler birliğini Kiev'e gönderdi. Sınırda 100 bin askeri bulunan Rusya, bölgedeki müttefiki Belarus'la önümüzdeki ayın ortasında büyük bir tatbikat yaparak gözdağı verecek.