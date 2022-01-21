Türkiye Gazetesi

Yemen’in kuzeyindeki bir hapishaneye Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendi. Onlarca kişinin öldüğü bildirilen saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

70 ÖLÜ, 138 YARALI

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün (MSF) Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava saldırısının İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada bölgesindeki Remand Hapishanesine düzenlendiği kaydedildi. Gece düzenlenen saldırı sonrası ölü ve yaralıların El-Cumhuriye Hastanesine nakledildiği belirtilirken, ilk belirlemelere göre 70 kişinin öldüğü, 138 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların olay yerinden çıkarılma anı, görenleri dehşete düşürdü.

YEMEN'DE ŞİDDETİN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İran destekli Husilerin kontrolündeki Saada kentinde bulunan Remand Hapishanesi'ne Suudi Arabistan destekli Arap koalisyonu tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırı sonucu ölü ve yaralı sayısının 100'den fazla olduğu ifade edilen açıklamada, enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılar dahil son günlerde Yemen'de şiddetin artmasından ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

ICRC ayrıca, çatışmanın tüm taraflarına sivilleri hedef almaktan uzak durma; hastane, okul, sivil yerleşim alanları, su ve elektrik şebekelerini, ulaşım altyapısı, hapishane ve gözaltı merkezlerini koruma çağrısında bulundu.

Saldırı sonucu hapishane binası yerle bir oldu.

İNTERNET KAYNAKLARINA DA SALDIRI VAR

Arap koalisyon güçlerinin, Yemen'in batısındaki Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu dün ülke genelinde internet bağlantısı kesilmişti.

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks adlı sitede yer alan haberde, Hudeyde'deki bir telekomünikasyon merkezinin hedef alındığı belirtilerek, hava saldırılarının ardından Yemen'in çoğu bölgesinde internet hizmeti verilemediği kaydedilmişti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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