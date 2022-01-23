Türkiye Gazetesi

Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı. Perulu yetkililer alınan önlemin, ‘restorasyon ve iyileştirme’ çalışmaları kapsamında ‘etkilenen alanların sürdürülebilir çevre yönetimine’ izin verileceğini ifade etti.







Çevre Bakanlığı, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu açıkladı. Bakanlık ayrıca, halk sağlığı için yüksek risk taşıyan sızıntı nedeniyle acil durum ilan etmek zorunda kalındığını açıkladı.



İSPANYOL ENERJİ ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI



Petrol sızıntısı 15 Ocak’ta 965 bin varil ham petrol yüklü İtalyan bayraklı 'Mare Doricum' gemisinin boşaltma işlemi yaptığı sırada meydana gelmişti. Başkent Lima yakınlarındaki Callao eyaletindeki Ventanilla bölgesinde bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan sızıntının ardından açıklama yapan rafineri sahibi İspanyol enerji şirketi Repsol ise, sızıntının Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu oluşan dalgalar nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.



Peru hükümeti, 6 bin varil ham petrolün denize döküldüğü petrol sızıntısının ardından zarar gören kıyı bölgelerde 90 günlük ‘çevresel acil durum’ ilan edildiğini açıkladı.



Peru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti.



Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı. Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.





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