Türkiye Gazetesi

Japonya'da hükümet, Ukrayna'ya yönelik saldırılar ve son olarak gündeme gelen soykırım iddiaları nedeniyle dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın zengin iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla Rusya'ya lüks malların ihracatı bugün itibarıyla yasaklandı. 49 bin dolar ve üzeri otomobiller, 4 bin 900 dolar ve üzerindeki motosikletler, 330 dolar ve üzerindeki lüks alkollü içkiler dahil 19 ürünü kapsayan kısıtlamanın daha önce yürürlüğe giren hem sivil hem de askeri kullanım amacı olan ürünler olarak bilinen çift kullanımlı mallara yönelik satış yasağına ek olarak uygulanacağı belirtildi.

JAPON HÜKÜMETİ BUGÜNE KADAR 404 MÜLTECİYİ KABUL ETTİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın özel temsilcisi olarak mülteciler konusunda temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Polonya'ya giden Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, bugün beraberindeki 20 Ukraynalı mülteci ile birlikte Tokyo'ya döndü. Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan hükümete ait uçak, bugün öğlen saatlerinde Haneda Havalimanı'na iniş yaptı. Ülkeye gelen yeni mültecilerin Covid-19 testine tabi tutulduktan sonra hükümet tarafından belirlenen barınma tesislerine yerleştirileceği öğrenildi.

Bugüne kadar Ukraynalı 404 savaş mağdurunu ülkeye kabul eden Japonya hükümeti, Rusya'ya karşı G7 ülkeleri ve Avrupa Birliği dahil uluslararası toplumun yanında yer alarak bir dizi yaptırımı da yürürlüğe koymuştu. Gelişmelerin ardından Tokyo-Moskova ilişkileri gergin bir döneme girmişti.

Japonya’dan Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar Japonya hükümeti, füze programına hız kazandıran Kuzey Kore için ek yaptırım kararı aldı. Karara göre Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programına destek olduklarına inanılan 6 Kuzey Koreli, 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun varlıklarının dondurulacak.

Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş, batılı devletlerin yaptırımlarına rağmen devam ediyor. Japonya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletileceğini duyurdu. Karar kapsamında Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve savunma bakan yardımcıları da dahil olmak üzere 15 kişinin ve 9 kuruluşun mal varlıkları dondurulacak.