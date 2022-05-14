Türkiye Gazetesi

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği perspektifini desteklediği bildirdi. Dendias, "İsveç ve Finlandiya’yı NATO’da ağırlamaya hazırız" açıklamasını yaptı.

"YUNAN TARAFININ TAVRI NETTİR"

Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesinin, tüm NATO üyesi ülkeler için büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Bu iki ülkeyle Yunanistan'ın tarih boyunca iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirten Dendias, "Yunan tarafının tavrı nettir: İsveç ve Finlandiya'yı NATO ailesinde ağırlamaya hazırız." diye konuştu.

Dendias, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katkısının da çok olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu’ndan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yorum: PKK ve YPG'ye destek vermemesi gerekiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya, söz konusu iki ülkenin açık bir biçimde PKK ve YPG'ye destek verdiklerini söyleyerek, "Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor." diye belirtti.

Ankara'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama Rusya'nın Ukrayna'yi işgal etmesi ile beraber daha önce NATO üyeliği bulunmayan İsveç ve Finlandiya 30 ülkeden oluşan bu askeri ittifakın içinde yer almak için harekete geçti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin teröre verdiği desteği hatırlatarak Türkiye'nin üyeliklerine sıcak bakmadığını belirtmişti. İsveç ve Finlandiya tarafından şaşkınlıkla karşılandığı öğrenilen bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kalın, İsveç ve Finlandiya'ya NATO kapısını kapatmadığını, ancak İskandinav ülkeleriyle müzakereler yapmak ve özellikle Stockholm'deki terör eylemlerine son verilmesini istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO çıkışından sonra İsveç’ten küstah tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine 'olumlu bakmıyoruz' açıklamasının ardından terör örgütlerine destekleriyle bilinen İsveç, Türkiye’yi tehdit etmeye kalkıştı.

Rusya’dan Finlandiya ve İsveç’e NATO mesajı: Moskova gereken önlemleri alır Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğinin Rusya’nın güvenliğine olası tehditlerini konuşmak için acil toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi sonrası Moskova’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO, Rusya sınırına yakın noktalara nükleer güç ve altyapı konuşlandırırsa Moskova gereken önlemleri alır" dedi.

Erdoğan'dan NATO planına 'veto' kartı PKK'nın hamiliğini yapan İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğine sıcak bakmadığını vurgulayan Erdoğan "Bizden öncekiler Yunanistan için NATO konusunda yanlış yaptı. İkinci yanlışı yapmayız" dedi.