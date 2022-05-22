Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Elindeki Filistin bayrağını sallayarak diplomasını almak üzere sahneye çıkan Filistinli bir öğrenci, sahnede bulunan ve öğrencileri tebrik eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın elini sıkmadı.

BLİNKEN’IN ELİNİ SIKMADI

Blinken'ı atlayarak sahnedeki diğer kişilerle el sıkışan öğrencinin o esnadaki konuşmalarında ABD yönetiminin politikalarını eleştirdiği öğrenildi.

Filistinli gazetecinin tabutunu düşürmüşlerdi: İsrail'den cenazedeki polislere soruşturma İsrail, kendi kurşunlarıyla katlettiği Filistinli gazeteci Abu Akleh'in, cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını bildirdi.