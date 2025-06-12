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ABD medyası açıkladı: İsrail'in İran’a saldırması an meselesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD medyası açıkladı: İsrail&#039;in İran’a saldırması an meselesi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia etti.

ABD-İran görüşmelerinin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlayacağı açıklaması ve ABD'nin Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin vermesi gelişmelerinin ardından bölgeye ilişkin gündem durulmuyor.

NBC News'un haberinde, İsrail'in, İran'a saldırı planına ilişkin konuşan yetkililerin iddialarına yer verildi.

ABD medyası açıkladı: İsrail'in İran’a saldırması an meselesi - 1. Resim

''İSRAİL, BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İRAN’A OPERASYON DÜZENLEYECEK''

Söz konusu iddialarda ise, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri harekat düzenlemeyi planladığı ifadeleri yer aldı.

ABD’NİN DESTEĞİ OLMADAN GERÇEKLEŞECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Söz konusu saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

ABD medyası açıkladı: İsrail'in İran’a saldırması an meselesi - 2. Resim

Kaynaklar ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Capitol Hill'de vereceği ifadenin de, bu konuya odaklanabilmesi için ertelendiğini savundu.

''YAKIN ZAMANDA SALDIRI DÜZENLEMEYE HAZIRLANIYOR''

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li, Avrupalı ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde de, İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırı düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan yetkililer, hazırlanan saldırının kapsamına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İranlı yetkililer ise, Tahran hükümeti ve ordu yetkililerinin muhtemel bir İsrail saldırısına karşı planlama yapmak üzere toplandığını ve bu planların İsrail'e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü.

ABD'li kıdemli bir donanma yetkilisi, ABD'nin birkaç haftadır Umman Denizi'nde tuttuğu "Carl Vinson" adlı uçak gemisinin konumunu değiştirmeye yönelik planları olmadığını söyledi.

ABD medyası açıkladı: İsrail'in İran’a saldırması an meselesi - 3. Resim

''ORTADOĞU TEHLİKELİ BİR YER HALİNE GELEBİLİR''

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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