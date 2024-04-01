ABD'de FBI binasına araçlı saldırı

ABD'de FBI'ya ait binaya araçla saldırı gerçekleştirildi. FBI saha ofisine zorla girmeye çalışan araca bomba imha ekipleri müdahale ediyor.

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI binasına araçla saldırı düzenlendi. Demir kapıları kırarak zorla içeri girmeye çalışan şahıs gözaltına alınırken, bomba imha ekipleri araçta çalışma yapıyor.

ABD FBI OFİSİNE ARAÇLI SALDIRI

Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi. Araçtan yaya olarak inen şahıs, güvenlik güçleri, tarafından gözaltına aldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ARAÇTA İNCELEME YAPIYOR

FBI Atlanta sözcüsü Tony Thomas, şüpheli araçta şu anda bir bomba ekibinin çalışma yaptığını duyurdu.

Thomas, hiçbir FBI personeli zarar görmediğini bildirdi.