Arkadaşlarıyla balık tutmaya gitmişti, faciayı yaşadı! Dişlerini sapladı, suya çekti: O anlar kamerada

Endonezya’da Santan Ulu nehrinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutan 15 yaşındaki çocuk, timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ailesine teslim edilirken, yerel yetkililer, daha fazla can kaybını önlemek için nehirde balık tutmayı yasakladı.

Dehşete düşüren olay, Salı günü Endonezya’da Santan Ulu nehrinde meydana geldi. 15 yaşındaki Muhammed Nur Akbar, arkadaşlarıyla balık tuttuğu esnada, ayaklarını nehre soktu.

DİŞLERİNİ SAPLADI, SUYA ÇEKTİ

O sırada suyun içinden çıkan bir timsah, dişlerini çocuğun uyluk kemiğine saplayarak onu suyun içine çekti. Timsahın ağzından kurtulmak isteyen çocuk yardım çığlıkları atmaya başladı. Arkadaşları yardım etmek istedi ancak başarılı olamadı.

''SU YÜZÜNE ÇIKARDIK''

Yaşanan facianın ardından olay yerine gelen yetkililer, timsahın ağzında çocuğun cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Fida Hurasani isimli yetkili, ''Tahliye sırasında çocuğun bacağını kurtarmak için timsaha ateş açıldı. Kısa süre sonra cesedi su yüzüne çıkarmayı başardık.'' şeklinde konuştu.

Vücudunda ağır yaralar olduğu bildirilen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Köy muhtarı Heri Budianto, bölgede son ölümcül timsah saldırısının 2015 yılında gerçekleştiğini söyledi.

Yerel yetkililer, daha fazla can kaybını önlemek için nehirde balık tutmayı yasakladı.