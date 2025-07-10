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Ukraynalı üst düzey istihbarat subayına suikast! Kiev'de sokak kan gölüne döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ukraynalı üst düzey istihbarat subayına suikast! Kiev&#039;de sokak kan gölüne döndü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün başkent Kiev’de Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) üst düzey bir yetkilisinin vurularak öldürüldüğü bildirildi. Suikastçinin, 50 yaşındaki Albay Ivan Voronych'a ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Dehşete düşüren olay, bu sabah başkent Kiev’in Holosiivskyi bölgesinde gerçekleşti. Maskeli bir saldırgan, yolda yürüyen 50 yaşındaki Albay Ivan Voronych’a ateş ederek olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Ukraynalı üst düzey istihbarat subayına suikast! Kiev'de sokak kan gölüne döndü - 1. Resim 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) üst düzey yetkilisi olay yerinde hayatını kaybederken, SBU’dan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kiev'in Holosiivskyi bölgesinde bir SBU çalışanının öldürülmesiyle ilgili ceza davası açıldı" ifadelerine yer verildi. 

Ukraynalı üst düzey istihbarat subayına suikast! Kiev'de sokak kan gölüne döndü - 2. Resim

ÖZEL OPERASYONLARDAN SORUMLUYDU

Ukrayna Pravda'nın haberine göre, öldürülen albay, SBU bünyesinde Ruslar için sorun oluşturan özel operasyonlardan sorumluydu.

RUSYA'NIN ORGANİZE ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yetkililerin suikastı "Rusya'nın organize ettiği" ihtimali üzerinde durduğu kaydedilirken şüphelinin kimliği ve saldırının amacı henüz bilinmiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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