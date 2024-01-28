Bild Almanya'daki yeni Türk partisi DAVA'yı hedef aldı: Erdoğan'ın Partisi Geliyor

Almanya'da Türkler tarafından kurulan DAVA (Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) Partisi ülkenin gündeminde. Alman Bild gazetesi, DAVA Partisini hedef alarak, "Almanya'da daha fazla güç istiyor: Şimdi Erdoğan'ın partisi geliyor" başlığıyla bir haber hazırladı. DAVA'nın Almanya'da yaklaşık 5 milyon seçmene hitap ettiğini belirten gazete, parti için "Erdoğan'ın AB'deki kolu" ifadesini kullandı.

Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bild 28 Ocak 2024 11:54 - Güncelleme: 28 Ocak 2024 12:04 - Güncelleme:

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