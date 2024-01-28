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    • Bild Almanya'daki yeni Türk partisi DAVA'yı hedef aldı: Erdoğan'ın Partisi Geliyor

    Almanya'da Türkler tarafından kurulan DAVA (Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) Partisi ülkenin gündeminde. Alman Bild gazetesi, DAVA Partisini hedef alarak, "Almanya'da daha fazla güç istiyor: Şimdi Erdoğan'ın partisi geliyor" başlığıyla bir haber hazırladı. DAVA'nın Almanya'da yaklaşık 5 milyon seçmene hitap ettiğini belirten gazete, parti için "Erdoğan'ın AB'deki kolu" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bild
    - Güncelleme:
    Bild Almanya&#039;daki yeni Türk partisi DAVA&#039;yı hedef aldı: Erdoğan&#039;ın Partisi Geliyor
    Almanya, Erdoğan, DAVA, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Bild

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerin Almanya’da kurduğu DAVA partisi 9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmeye hazırlanırken, bu durum, ülkede paniğe yol açtı.

    5 MİLYON SEÇMEN İDDİASI

    Açılımı 'Çok Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak' olan siyasi oluşum, Almanya seçimlerine de girebilecek.

    Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’in haberine göre; Nisan’da yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasını eleştirdiği haberinde konuya değindi.

    Bild Almanya'daki yeni Türk partisi DAVA'yı hedef aldı: Erdoğan'ın Partisi Geliyor

    2,5 milyon kişinin Alman vatandaşı olacağını öne süren Bild, DAVA’nın Erdoğan’a yakın kişiler tarafından kurulmasına atıf yaparak, "Erdoğan'ın AB'deki eli" yorumunda bulundu.

    Gazete “Erdoğan’ın Almanya’daki partisinin 5 milyon seçmen kitlesi olacak” iddiasını da gündeme taşıdı.

    DAVA PARTİSİ

    Almanya’da DAVA (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak) adıyla faaliyete geçen siyasi oluşumun başkanı Feyfik Özcan. Almanya’da yaşayan Avukat Fatih Zingal, Dr. Ali İshan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş gibi isimler de siyasi oluşumun içinde yer alıyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bild
    AlmanyaErdoğanDAVA
    Haberler > Dünya > Bild Almanya'daki yeni Türk partisi DAVA'yı hedef aldı: Erdoğan'ın Partisi Geliyor
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