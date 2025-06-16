Denizin ortasında korkunç olay! Bir yolcu feribottan düştü, yetkililer harekete geçti

Pazar günü öğleden sonra İskoçya açıklarında bir feribottan denize düşen yolcu için arama çalışmaları başlatıldı. Feribot operatörleri ikinci bir duyuruya kadar seferleri askıya alırken bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Korkunç olay, feribotun İskoçya'nın batı kıyısındaki Clyde Körfezi'nden geçtiği sırada meydana geldi. Bir yolcunun seyir halindeki feribottan denize düştüğü kaydedildi.

SEFERLER ASKIYA ALINDI

Sahil Güvenlik ekipleri, polis, ve sağlık ekiplerinden oluşan bir grup, düşen yolcu için harekete geçerken Feribot operatörleri CalMac ve Western Ferries de ikinci bir duyuruya kadar seferleri askıya aldı.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

''HM Sahil Güvenlik arama ve kurtarma helikopteri, Largs ve Dunoon'dan gelen sahil güvenlik kurtarma ekipleriyle birlikte arama yapmak üzere görevlendirildi. Yakındaki gemiler yardım için çağrıldı. İskoçya Polisi ve İskoç Ambulans Servisi de olay yerinde. Çalışmalar devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

Arama çalışmaları sürüyor.