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Dışişleri'nden İsrail'in işgal planına tepki: 3 bin 500 konut inşasına derhal son verilmeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri&#039;nden İsrail&#039;in işgal planına tepki: 3 bin 500 konut inşasına derhal son verilmeli

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Filistinlileri toprağından ederek uyguladığı işgal planına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in yeni 3 bin 500 konut inşa planına derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki işgal faaliyetlerine sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail tarafından Batı Şeria'da onaylanan 3 bin 500 konutun inşa planına derhal son verilmesi gerektiğini söyledi. 

Keçeli, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail makamlarının, Batı Şeria’da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün (6 Mart) onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.

İsrail’in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için, işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerekmektedir.

Bu bakımdan, Batı Şeria’daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından “yasa dışı yerleşim” olarak adlandırılması yeterli değildir. Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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