Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya, Erdoğan-Zelenskiy zirvesini konuşmaya devam ediyor: Türkiye'nin desteğine güveniyor

Dünya, Erdoğan-Zelenskiy zirvesini konuşmaya devam ediyor: Türkiye'nin desteğine güveniyor

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Dünya, Erdoğan-Zelenskiy zirvesini konuşmaya devam ediyor: Türkiye&#039;nin desteğine güveniyor

Dünya Haberleri  / -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Dünya medyası da kritik zirveyi manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de görüşme sonrasında X hesabından Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güvenilir destek için teşekkür ederek, Kırım Tatarları da dahil olmak üzere tüm Ukraynalı savaş esirlerinin serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

"Ukrayna'ya verdiği güvenilir destekten dolayı Türkiye'ye minnettarım" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Türk savunma şirketleriyle ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Dünya, Erdoğan -Zelenskiy zirvesini konuşmaya devam ediyor - 1. Resim

DÜNYA BASINI YAKINDAN İZLEDİ

Erdoğan-Zelenskiy zirvesi, dünya basını tarafından da dikkatle izlendi. Birçok gazete ve haber sitesi kritik zirveyi manşetlerine taşıdı.

İşte Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin dünya basınındaki yansımaları...

Le Monde: Zelenskiy, İstanbul ziyaretinin ardından Türkiye'nin desteğine güveniyor

Al Jazeera: Erdoğan Zelenskiy'i ağırlarken Türkiye Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif ediyor

Euronews: Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti

Middle East Monitor: Türkiye ve ABD, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesinin önemi konusunda hemfikir

Al Ain: Türkiye ve ABD’den ortak açıklama: Terör istişareleri yeniden başlıyor

Xinhua: Türkiye, mevcut Ukrayna krizinin çözümü için Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesi düzenlemeyi teklif ediyor

NDTV: Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi

VOA: Zelenskiy ve Erdoğan Ukrayna ve Rusya arasındaki barış beklentilerini görüştü

Proto Thema: Hakan Fidan: Washington'un F-35'lere 'daha açık' yaklaşması gerekiyor

Kathimerini: ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Washington'da yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'de istikrarın önemi vurgulandı

Ethnos: Washington'da Ortak Stratejik Mekanizma toplantısı sonrasında Türkiye - ABD ortak bildirisinde , Yunanistan - Türkiye yakınlaşmasına atıf yapıldı

UPI: Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapabilir

Los Angeles Times: Ukrayna cumhurbaşkanının ziyareti sırasında Türk lider Erdoğan, Rusya ile bir barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şiddetli yağış can aldı: Sel, toprak kayması... 21 ölü - DünyaŞiddetli yağış can aldı: Sel, toprak kayması... 21 ölüDeniz kaplumbağası yiyip öldüler: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti - DünyaDeniz kaplumbağası yiyip öldüler: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybettiGazze'den son gelişmeler... ABD resmen duyurdu! Filistin'e 'insani yardım' adımı - DünyaABD resmen duyurdu! Filistin'e 'insani yardım' adımıSessiz sedasız, Gazze için... Avusturya'da 'hüzün yürüyüşü' - DünyaSessiz sedasız, Gazze için...Almanya Ramazan'a hazır! Köln ve Frankfurt'ta caddeler 11 ayın sultanı için süsleniyor - DünyaAlmanya Ramazan'a hazır! Köln ışıl ışıl süslendiBiden'dan İsrail ve Netanyahu sözleri: Bu bir kırmızı çizgidir ancak... - Dünya"Asla İsrail'i terk etmeyeceğim"İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı! Bir aile yok oldu, çok sayıda yaralı var - DünyaBir aile yok oldu, çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...