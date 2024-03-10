Dünya, Erdoğan-Zelenskiy zirvesini konuşmaya devam ediyor: Türkiye'nin desteğine güveniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti. Dünya medyası da kritik zirveyi manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Başından beri savaşın müzakereler temelinde sonlandırılması için elimizden gelen katkıyı verdik, veriyoruz. Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de görüşme sonrasında X hesabından Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güvenilir destek için teşekkür ederek, Kırım Tatarları da dahil olmak üzere tüm Ukraynalı savaş esirlerinin serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

"Ukrayna'ya verdiği güvenilir destekten dolayı Türkiye'ye minnettarım" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Türk savunma şirketleriyle ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

DÜNYA BASINI YAKINDAN İZLEDİ

Erdoğan-Zelenskiy zirvesi, dünya basını tarafından da dikkatle izlendi. Birçok gazete ve haber sitesi kritik zirveyi manşetlerine taşıdı.

İşte Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin dünya basınındaki yansımaları...

Le Monde: Zelenskiy, İstanbul ziyaretinin ardından Türkiye'nin desteğine güveniyor

Al Jazeera: Erdoğan Zelenskiy'i ağırlarken Türkiye Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif ediyor

Euronews: Erdoğan, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti

Middle East Monitor: Türkiye ve ABD, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesinin önemi konusunda hemfikir

Al Ain: Türkiye ve ABD’den ortak açıklama: Terör istişareleri yeniden başlıyor

Xinhua: Türkiye, mevcut Ukrayna krizinin çözümü için Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesi düzenlemeyi teklif ediyor

NDTV: Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi

VOA: Zelenskiy ve Erdoğan Ukrayna ve Rusya arasındaki barış beklentilerini görüştü

Proto Thema: Hakan Fidan: Washington'un F-35'lere 'daha açık' yaklaşması gerekiyor

Kathimerini: ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Washington'da yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'de istikrarın önemi vurgulandı

Ethnos: Washington'da Ortak Stratejik Mekanizma toplantısı sonrasında Türkiye - ABD ortak bildirisinde , Yunanistan - Türkiye yakınlaşmasına atıf yapıldı

UPI: Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapabilir

Los Angeles Times: Ukrayna cumhurbaşkanının ziyareti sırasında Türk lider Erdoğan, Rusya ile bir barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif etti