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Film sahnelerini aratmayan olay! Çalıntı araçla huzurevine daldı: 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Film sahnelerini aratmayan olay! Çalıntı araçla huzurevine daldı: 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti
Çalıntı Araç, Kaza, Sunderland, Huzurevi, Ölüm, Yaralanma, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Sunderland şehrinde çalıntı araçla polisten kaçan 2 şüpheli, bir huzurevine çarptı. Feci olayda yaşları 80 ve 90 olan olan iki kadın hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, İngiltere’nin Sunderland şehrinde meydana geldi. Çalıntı araç ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 21 yaşındaki iki şüphelinin peşine düştü. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada 2 genç çaldıkları araçla Highcliffe Bakım Evi'ne çarptı.

Film sahnelerini aratmayan olay! Çalıntı araçla huzurevine daldı: 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

2 YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada araçla binanın içine giren şüpheliler, yaşları 80 ve 90 olan iki kadını öldürdü, çok sayıda yaşlının yaralanmasına sebep oldu.

Huzurevi yetkililerinden yapılan açıklamada, ''Sakinlerimizin ve personelimizin güvenliği ve refahı bizim mutlak önceliğimizdir'' ifadeleri kullanıldı.

Film sahnelerini aratmayan olay! Çalıntı araçla huzurevine daldı: 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti - 2. Resim

ALTERNATİF YERLERE TAŞINDILAR

Huzurevi, bakıma muhtaç olan yaşlı sakinlerin alternatif konaklama yerlerine taşındığını belirterek, ''Bu zor zamanda destek olmak için yanımızda olan komşu evlerimizdeki bakıcılara ve meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Olayın ardından iki şüpheli, hem motorlu taşıt hırsızlığı hem de tehlikeli araç kullanma suçlarından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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