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Pakistan'da yolcu otobüsüne saldırı! Kaçırılan 9 kişi öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan&#039;da yolcu otobüsüne saldırı! Kaçırılan 9 kişi öldürüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın güneybatısında iki yolcu otobüsünü durduran silahlı saldırganlar, kaçırdıkları 9 yolcuyu öldürdü. Cesetlerin otoyol boyunca bulunduğunu belirten yetkililer, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Belucistan'ın Ketta kentinden Pencap eyaletine gitmekte olan otobüslerdeki yolculara yönelik saldırıyla ilgili açıklama yapan bölge yetkilisi Saadat Husain, saldırganların otobüsleri otoyolda durdurduktan sonra 9 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kaçırdıkları yolcuları öldüren saldırganların olay yerinden kaçtığını belirten Husain, zanlıların yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü ve cesetlerin otoyol boyunca bulunduğunu ifade etti.

Pencap'ın Dera Gazi Han bölgesi yetkilisi Ashfaq Chaudhry ise saldırganların özellikle Pencap’tan gelen yolcuları hedef aldığını söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Belucistan’da yolcuların "vahşice öldürülmesini" kınayarak olayla ilgili derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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