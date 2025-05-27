Gençler arasında yaygınlaşan tehlike! 'Ölüm oyunu' oynarken can verdi

Yeni Zelanda'da bir genç, sosyal medyada popüler olan "çarpışma" oyununu oynarken kafasına aldığı ağır darbe sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tüyler ürperten olay Yeni Zelanda’da yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Kuzey Adası'ndaki Palmerston North kentinde yaşayan Ryan Satterthwaite, sosyal medyada trend olup katılımcıların hiçbir koruyucu ekipman kullanmadan birbirlerine doğru koşup çarpıştıkları "Run It" oyununu arkadaşlarıyla oynadı.

OYUN ESNASINDA KAFASINA DARBE ALDI

Tehlikeli olduğu gerekçesiyle tartışmalara yol açan oyun sırasında kafasına ağır darbe alan 19 yaşındaki Satterthwaite, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'TRAJEDİ' OLARAK NİTELENDİRDİLER

Yetkililer, Satterthwaite'in ölümünü "trajedi" şeklinde nitelendirerek "Bu tarz bir oyun ya da etkinliğe katılmayı düşünen herkesi, ciddi güvenlik ve yaralanma risklerini göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili cezai bir durum bulunmadığını belirten yetkililer, konuyla ilgili adli tıp soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu can kaybı, geçen hafta Auckland kentinde düzenlenen "Run It Straight" adlı yarışmanın ardından yaşandı. Sekiz kişinin 20 bin Yeni Zelanda doları ödül için yarıştığı etkinlikte, iki kişi bilincini kaybederek hastaneye kaldırılmıştı.