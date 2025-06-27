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Güney Kore metrosunda kundaklama! Vagon saniyeler içinde alevlere teslim oldu: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güney Kore, Metro, Kundaklama, Yangın, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki 5 numaralı metro hattında bir trenin kundaklandığı anın görüntüsü ortaya çıktı. Korkunç olayda 6 kişi yaralanırken 23 işi de dumandan zehirlenmişti.

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki 5 numaralı hatta seyreden bir metroya 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen kundaklama saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

VAGONU ATEŞE VERDİ

Seul Güney Bölge Savcılığı tarafından yayınlanan görüntülerde, 67 yaşındaki şüphelinin sırt çantasından plastik bir şişe çıkardığı ve zemine benzin dökerek vagonu ateşe verdiği görüldü. Vagondaki yolcuların yaşadığı panik ve hamile bir kadının kaçarken ayakkabılarını düşürdüğü anlar kameralara yansırken, tüm vagonun yaklaşık 20 saniye içinde alevlere teslim olması dikkat çekti.

Güney Kore metrosunda kundaklama! Vagon saniyeler içinde alevlere teslim oldu: O anlar kamerada - 1. Resim

6 KİŞİ YARALANDI, 23 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Yeoinaru İstasyonu ile Mapo İstasyonu arasında seyreden metroya 31 Mayıs saat 08.47’de kundaklama saldırısı düzenlenmişti. Olayda 6 kişi yaralanırken, 23 kişi de duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 67 yaşındaki şüpheli, Yeoinaru İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı.

Güney Kore metrosunda kundaklama! Vagon saniyeler içinde alevlere teslim oldu: O anlar kamerada - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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