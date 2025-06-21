Her şeyi halktan gizliyorlar! Basın, hükümetin 'savaş sansürüne' isyan bayrağını açtı

İran ile 9 gündür aralıksız savaşan İsrail'de Netanyahu hükümetinin uyguladığı sansür basını ayağa kaldırdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın editörü, hükümetin savaş sansürünü sert sözlerle eleştirdi. Editör Levy, "Medyanın her şeyi söylemesine izin verilmiyor" dedi.

İran'daki nükleer tesisleri ve üst düzey komutanları 13 Haziran'da saldıran İsrail, Tahran yönetiminin ağır balistik füze saldırıları karşısında çaresiz kalıyor. Demir Kubbesi kevgire dönen İsrail'in borsa binası başta olmak üzere birçok stratejik noktası yerle bir oldu. Hayfa limanında yaşanan yıkım başta olmak üzere birçok noktadaki ağır hasarın dünyaya yayılmasını engellemek isteyen Netanyahu yönetimi basına karşı ağır sansür uyguluyor.

Sadece İsrail'de değil, yabancı basına da sansür uygulamaya çalışan Netanyahu hükümetine basından sert tepki geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da Filistin İşleri Editörü olan Elior Levy, sosyal medya hesabından Netanyahu hükümetinin sansür kararını eleştiren bir paylaşım yaptı.

MEDYANIN HER ŞEYİ SÖYLEMESİNE İZİN VERMİYORLAR

Hükümetin İran'ın misilleme saldırılarıyla ilgili "kibirli" tutumunu ve haberlere uygulanan sansürü eleştiren Elior Levy, söz konusu saldırıların üzerinden bir hafta geçmesine rağmen İsrail'in halen "kibirli ve kendini beğenmiş" davrandığını belirtti.

Levy, "Medyanın her şeyi söylemesine ve her şeyi açıklamasına izin verilmediğini" dile getirdi.

İSRAİL KÜÇÜK BİR DEVLETLE SAVAŞMADIĞININ HİÇ FARKINDA DEĞİL

Paylaşımında, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajdan alıntı yapan Levy, şu ifadelere yer verdi:

"Son bir haftadır gördüklerimizin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ama kibirlenmeye başladığımızı da düşünüyorum.

Kamuoyunun, ne olup bittiğini anlamamasının çok basit bir sebebi var. İsrail, geçmiş yıllarda bir devletle değil büyük ya da küçük örgütlerle savaşmaya alıştı. Şimdi ise bir devletle savaşıyor. Ve bu herhangi bir devlet değil, bölgesel bir güç. Bunun göz önünde bulundurulması lazım.

BİR ÖRGÜTLE DEĞİL BÖLGESEL BİR GÜÇLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Olan biteni anlamayanlar, medyada siyasi ve askeri liderlerle yapılan röportajlardan yola çıkarak 2 hafta sonra İran'dan füze gelmeyeceğini, İran'ın bize saldıracak gücü olmayacağını ve her şeyin iyi olacağını düşünüyor. Ama işler öyle değil.

İçinde bulunduğumuz gerçeklik pek iç açıcı olmasa da İsrail halkına karşı daha net olmamız gerektiğine inanıyorum. Uzun yıllar sonra ilk defa bir örgütle değil bölgesel bir güçle karşı karşıyayız."

İsrail Ordusu Sansür Şefi Tuğgeneral Kobi Mandelblit, 19 Haziran'da, yerel ve yabancı medya kuruluşları ile sosyal medya operatörlerinin, İran tarafından vurulan yerlerle ilgili bilgileri yayınlanmadan önce sansüre tabi tutulmasını gerektiren bir acil durum emri yayınlamıştı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.