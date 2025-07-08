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Hırvatistan'da sağanak yağış kazayı getirdi! Feribot, çarptığı gemiyi batırdı: Alarma geçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hırvatistan&#039;da sağanak yağış kazayı getirdi! Feribot, çarptığı gemiyi batırdı: Alarma geçildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hırvatistan'ın sahil kenti Split'te fırtına ve şiddetli yağışın etkisiyle halatı kopan feribot, limanda bekleyen gemiye çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasarın oluştuğu aktarıldı.

Split Liman İdaresinden yapılan açıklamada, Hırvatistan genelinde etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle bir feribotun kontrolünü kaybederek limanda bekleyen bir katamaran ve turistik gezi yapan gemiye çarptığı belirtildi.

ÖLÜ VE YARALI OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Meydana gelen kaza sonucu turistik gezi yapan geminin battığı bilgisini paylaşan Liman İdaresi, ölü veya yaralı olmadığını, maddi hasarın yaşandığını aktardı.

HALATI KOPAN FERİBOT İKİ GEMİYE BİRDEN ÇARPTI

Liman İdaresinden Zvonimir Perkusic de ulusal medyaya yaptığı açıklamada, limanda bekleyen feribotun şiddetli fırtına nedeniyle halatının koptuğunu ve savrulması sonucu iki gemiye çarptığını, bunlardan birinin de battığını vurguladı.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, şiddetli fırtına nedeniyle Split'te bulunan stadyumun çatısının hasar aldığı, çok sayıda ağacın devrildiği ifade edildi. Split'teki halkın olumsuz hava şartları nedeniyle panik yaşadığı da kaydedildi.

Hırvatistan Meteoroloji İdaresi, sıcak hava dalgasının ardından kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunmuştu.

SIRBİSTAN'DA TURUNCU ALARM VERİLDİ

Öte yandan, şiddetli yağış ve rüzgarın etkisini gösterdiği Sırbistan'da turuncu alarm verildi. Sırbistan Meteoroloji İdaresi, sıcak hava dalgasının ardından dün akşam etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle turunca alarma geçildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da değişen hava durumuna ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sırbistan'da dün olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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