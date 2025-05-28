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İmzalar atıldı! Almanya ile Ukrayna arasında uzun menzilli füze anlaşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İmzalar atıldı! Almanya ile Ukrayna arasında uzun menzilli füze anlaşması
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sürerken Avrupa'dan Kiev'e bir askeri destek adımı daha geldi. Almanya ile Ukrayna arasında 'uzun menzilli füze üretilmesi' anlaşması imzalandı. Berlin yönetimi Ukrayna'ya 5 milyar euroluk da ek yardımda bulunacak.

Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanırken, Almanya Ukrayna'ya 5 milyar euroluk da ek yardım yapacak.

İmzalar atıldı! Almanya ile Ukrayna arasında uzun menzilli füze anlaşması - 1. Resim

Almanya ile Ukrayna uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladı. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov’un başkent Berlin'de bir araya geldiği belirtilerek, görüşmenin ardından iki bakanın Almanya ve Ukrayna arasında uzun menzilli silah üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladığı bildirildi. Açıklamada, bu sistemlerin ilkinin birkaç hafta içinde Ukrayna ordusu tarafından kullanılmaya başlanabileceği kaydedildi.

İmzalar atıldı! Almanya ile Ukrayna arasında uzun menzilli füze anlaşması - 2. Resim

ALMANYA'DAN UKRAYNA'YA 5 MİLYARLIK YATIRIM 

Açıklamada ayrıca Almanya’nın Ukrayna’ya 5 milyar euro ek yardım yapacağına ilişkin mutabakatın imzalandığı belirtilerek, Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı 5 milyar euro değerindeki yardımın Almanya’nın Ukrayna’ya askeri desteğinin bir gösterdiği olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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