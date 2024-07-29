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İngiltere Southport'ta bıçaklı saldırı! Çoğu çocuk 8 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İngiltere Southport&#039;ta bıçaklı saldırı! Çoğu çocuk 8 kişi yaralandı

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İngiltere’nin Southport bölgesinde bir kişi çoğu çocuk en az 8 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken ekipler bölgeden uzak durulması çağrısı yaptı, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.

İngiltere’nin kuzeyindeki Southport bölgesinde yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekipleri bölgeye intikal etti.

Olay nedeniyle çoğu çocuk 8 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

AİLELERE ÇAĞRI YAPILDI

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.

"PENCERELERİNİZİ KİLİTLEYİN" MESAJI

BBC'de yer alan habere göre olay yerine birkaç dakika uzaklıktaki Hart Caddesi'nde yaşayan bir kadın, sirenler duyduğunu ve üzerlerinden bir helikopterin uçtuğunu söyledi.

Görgü tanığı kadın, "Daha sonra yerel WhatsApp gruplarında 'pencerelerinizi kilitleyin, kapınızı kilitleyin' diyen mesajlar dolaşmaya başladı. Bize bir adamın etrafta dolaşıp insanları bıçakladığı söylendi" diye ekledi.

Polis, kurbanların yaşlarını ve kimliklerini henüz doğrulamadı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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