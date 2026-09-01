İngiltere'de rakamlar altüst oldu! Terör gözaltılarında yüzde 1434'lük artış

İngiltere'de terör suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısında son bir yılda dikkat çeken bir artış yaşandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 31 Mart 2025-31 Mart 2026 döneminde 3.021 kişi gözaltına alındı. Bu rakam, bir önceki döneme göre yüzde 1434'lük artış anlamına geliyor.

İngiltere'de terör suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısında son bir yılda rekor seviyede artış kaydedildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığ'ının 31 Mart 2025-31 Mart 2026 dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde 3.021 kişi terör suçlamasıyla gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldı. Böylece gözaltı sayısı, önceki 12 aylık döneme kıyasla yüzde 1434 arttı.

"PALESTİNE ACTİON" ETKİSİ

İngiliz basınından The Guardian da İçişleri Bakanlığının verilerini geçmiş yıllarda açıklanan rakamlarla karşılaştırarak ülkedeki terör suçlamalarına ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Haberde, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından bu yana İngiltere'de toplam 6.539 kişinin terör suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Son dönemdeki rakamın, yaklaşık 25 yıllık süreçte kayda geçen toplam gözaltıların neredeyse yarısını oluşturması dikkat çekti.

Gözaltı sayısındaki sert yükselişin nedenleri arasında ise İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle gündeme gelen Palestine Action isimli grubun yasaklı örgüt ilan edilmesine karşı düzenlenen protestoların etkili olduğu değerlendirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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