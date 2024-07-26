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İran'da aşırı sıcaklar mesaileri de etkiledi! Kamu kurumları yarın saat 10.00'a kadar çalışacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;da aşırı sıcaklar mesaileri de etkiledi! Kamu kurumları yarın saat 10.00&#039;a kadar çalışacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'da 50 dereceyi aşan hava sıcaklıkları hayatı felç etti. Enerji tüketiminde rekor kırılırken, hükümet de dikkat çeken bir karar aldı. İran'da bankalar ve kamu kurumları yarın sabah 10.00'dan sonra çalışmayacak. Mesai 06.00-10.00 saatleri arasında olacak.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın ülke genelinde tüm kamu kurumlarının saat 10.00'dan sonra tatil edilmesi kararı alındı. İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi.

4 SAAT MESAİ YAPACAKLAR 

Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların yarın 06.00-10.00 arası hizmet vereceği ifade edildi.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı yarın 42 dereceyi aşacak.

ENERJİ TÜKETİMİNDE REKOR 

İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti.

Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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