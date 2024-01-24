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    İsrail'e açılan soykırım davasında yeni gelişme! Kritik tarih belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği iddiası ile açtığı davada geçici tedbir kararının alınıp alınmaması 26 Ocak'ta belli olacak.

    İsrail&#039;e açılan soykırım davasında yeni gelişme! Kritik tarih belli oldu
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirildi.

    KAMUYA AÇIK OTURUMLA DUYURULACAK

    Açıklamada, tedbir kararının kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue tarafından okunacağı kaydedildi.

    İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ

    Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te, Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği iddiasıyla İsrail aleyhine dava açtığı hatırlatılan açıklamada, "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar gelmesini önlemek" amacıyla ihtiyati tedbir talep ettiği belirtildi.

    GÜNEY AFRİKA HANGİ TEDBİRLERİ TALEP ETTİ?

    Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.

    Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

    Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in;

    1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,

    2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,

    3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,

    4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,

    5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,

    6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,

    7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,

    8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,

    9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailSoykırımLahey
    Haberler > Dünya > İsrail'e açılan soykırım davasında yeni gelişme! Kritik tarih belli oldu
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