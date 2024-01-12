Lahey korkusu ile yalanlara sarılan İsrail'e Dışişleri'nden net cevap

12 Ocak 2024 19:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 20:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'in en üst mahkemesinde açılan 'soykırım' davası için Türkiye'nin belge sağladığını açıklamıştı.

"İSRAİL BU BELGELERLE MAHKUM OLACAK"

Erdoğan, "Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz ve inanıyorum ki şu anda bizim o teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır." dedi.

İSRAİLLİ BAKAN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI YALANINA SARILDI

Terör devleti İsrail, söz konusu açıklamadan rahatsız olup, sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldı. Haddi aşan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Erdoğan'ı "geçmişinde Ermeni soykırımı olan bir ülkenin cumhurbaşkanı" olarak tanımladı.

"BAŞKA YÖNE ÇEKME ÇABANIZ SONUÇ VERMEYECEK"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrailli Bakan'ın skandal sözlerine X hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Keçeli, "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz.

İsrail Hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."