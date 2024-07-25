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İşte İsrail ordusunun hava üssü! Hizbullah İHA görüntülerini yayınladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hizbullah, Lübnan sınırına 50 kilometre mesafede bulunan İsrail ordusuna ait 'Ramat David' askeri hava üssünün görüntülerini yayınladı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Telegram hesabından İsrail'in askeri hava üssünün görüntülerini paylaştı.

İSRAİL'İN STRATEJİK NOKTALARI HİZBULLAH'IN VİDEOSUDA

Yaklaşık 9 dakikalık videonun 23 Temmuz'da çekildiği ve İsrail'in kuzeyinde sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Ramat David üssüne ait olduğu belirtildi.

Hizbullah'ın yayınladığı videoda, İsrail ordusuna ait askeri üsler, askeri kargo uçakları, kalkış pistleri, radar, elektronik gözlem, erken uyarı hava savunma sistemleri, yakıt depoları, helikopterler ve stratejik askeri noktalar görülüyor.

"ELİMİZ DÜŞMAN KALELERİNİN ÜSTÜNDE"

Hizbullah'ın yayınladığı görüntüler 'büyük bir güvenlik zaafı' olarak yorumlanırken, Hizbullah medyası ise 'Elimiz düşman kalelerinin üstünde' manşeti ile okuyucularının karşısına çıktı.

HİZBULLAH DAHA ÖNCE DE YAYINLAMIŞTI

Hizbullah daha önce de İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri üsler, yakıt depoları, hava savunma bataryaları, Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntülerin yer aldığı iki ayrı İHA görüntüsü yayımlamıştı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim sürüyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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