Kalça ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Acı gerçek uzun zaman sonra ortaya çıktı

İngiltere’ de yaşayan 39 yaşındaki Andry Spary, geçen yıl şiddetli kalça ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Uzun süre doğru teşhisi koyamayan doktorlar, ağrının basit bir paten kazasından kaynaklandığını savundu. Adamın sağlığına ilişkin acı gerçek uzun süre sonra yapılan bir sağlık taramasında ortaya çıktı.

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Andry Spary, geçen yıl mart ayında kalçasında hissettiği şiddetli yanma hissiyle hastaneye başvurdu. Bu ağrının kısa süre önce gerçekleşen paten kazasına bağlı olabileceğini savunan doktorlar birkaç ağrı kesiciyle adamı evine gönderdi.

BAĞIRSAK KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Devam eden şikayetlerinin üzerine yeniden doktora başvuran adama detaylı bir tarama yapıldı. Böylelikle Spary’nin 3. evre bağırsak kanseri olduğu ortaya çıktı.

Doktorlar, hastalığın Crohn hastalığı ile bağlantılı olabileceğinden şüphelendi. Bu hastalık, bağırsakta kronik iltihaplanma ve kansere zemin hazırlayan hücresel değişikliklerle seyrediyor.

Tümörün bağırsaklarından kalçasına yayıldığı tespit edilen adam, pozitif kalmaya çalıştığını belirterek, “Bu hastalığın tedavi edilebilir olduğuna inanıyorum. Onu yeneceğim” ifadelerini kullandı.

BAĞIRSAKLARI VE KALÇASININ BİR KISMI ALINDI

Temmuz 2023’te bağırsaklarının bir kısmı alınan Spary, iki ay sonra radyoterapi ve kemoterapiye başladı. Tedavinin olumlu sonuç vermemesi sebebiyle ikinci kez ameliyat masasına yatan adamın bağırsaklarının kalan bölümü ve kalçasının bir kısmı alındı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de genç adamın sağlığına tamamen kavuşup kavuşamayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak.