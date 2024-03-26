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Kamala Harris'in zor anları! Protestoyu şarkı sandı, alkışlayarak eşlik etti

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Dünya Haberleri

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kestiği ortaya çıktı. Harris'in ziyareti sırasında toplum merkezi dışındaki protestocular ise "soykırımcı İsrail ve ABD" ve "Kamala Harris savaş suçlusu" sloganları attı.

Fox News kanalının haberine göre Harris, 22 Mart'ta Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki toplum merkezini ziyaret etti. Merkezin avlusunda 6 kişilik bir müzik grubu tarafından karşılanan Harris, söylenen şarkıya kafasını sallayıp, alkışlayarak tempo tuttu.

YARDIMCISI UYARINCA...

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) kaynaklarına göre Harris, olay esnasında yanında bulunan bir kişinin, şarkı sözlerinin "Bilmek istiyoruz Kamala, neden buradasın? Filistin ve Haiti çok yaşasın!" şeklinde olduğu uyarısına kadar göstericilere eşlik etti.

Uyarı sonrasında alkışlamayı kesen Harris, şarkı bitene kadar kafasını yavaşça sallamayı sürdürdü.

Harris'in ziyareti sırasında toplum merkezi dışındaki protestocular ise "soykırımcı İsrail ve ABD" ve "Kamala Harris savaş suçlusu" sloganları attı.

Düzenleyen:  - Dünya
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