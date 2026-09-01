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Dünya

Karadağ'da 3 kişiyi öldürüp kaçmıştı! Polis çemberine alınan Rus şüpheli intihar etti

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Karadağ'da 3 kişiyi öldürüp kaçmıştı! Polis çemberine alınan Rus şüpheli intihar etti
Fotoğraf Başlığı Karadağda 3 kişiyi öldürüp kaçmıştı! Polis çemberine alınan Rus şüpheli intihar etti

Karadağ'ın Danilovgrad şehrindeki bir atış poligonunda 3 kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen 30 yaşındaki bir Rus vatandaşı, saatler süren kaçışın ardından polis tarafından kuşatıldıktan sonra intihar etti.

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Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki Danilovgrad şehrindeki bir atış poligonunda üç kişiyi öldürmekle suçlanan 30 yaşındaki Rus vatandaşı Mihail Nikolayeviç Şabunyin, saatler süren kaçışın ardından bu sabah erken saatlerde sahil kenti Herceg Novi yakınlarındaki bir ormanlık alanda polis tarafından kuşatıldı. Karadağ polisi tarafından yapılan açıklamaya göre şüpheli, polise ateş açtıktan sonra intihar etti.

3 KARADAĞ VATANDAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Karadağ Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, dün Danilovgrad'daki atış poligonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20 yaşındaki Nemanja Kapor, 24 yaşındaki Petar Globarevic ve 67 yaşındaki Momir Radonjic isimli Karadağ vatandaşları hayatını kaybetti. Silahlı şüphelinin kurbanlardan birine ait araçla birlikte olay yerinden kaçmasının ardından polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: X
Başlık ResmiKaynak: X

Bölgedeki vatandaşlara şüpheli kontrol altına alına kadar evlerinden çıkmama ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurarken dikkatli olma çağrısı yapan polis, şehir, bölge ve ülkeye giriş çıkışlarda kontrolleri sıkılaştırdı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Özel birliklerin ve bir helikopterin de katıldığı saatler süren arama çalışmalarının ardından şüpheli, olay mahallinden 120 kilometreden fazla uzaklıktaki popüler turizm kenti Herceg Novi'nin yukarısındaki bir ormanlık alanda tespit edildi.

KUŞATILDIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Karadağ Emniyet Müdürü Lazar Scepanovic, şüphelinin 03.35 sularında çembere alındığını ifade ederek, "Kuşatılan ve kaçacak yeri kalmayan şüpheli, polise ateş açtıktan sonra ateşli silahla intihar etti" dedi

Karadağ hükümeti, trajik olay nedeniyle aldığı kararla 1 ve 2 Eylül günleri için ulusal yas ilan etti. Trajedinin yaşandığı Danilovgrad kentinde ise eğitim öğretim yılının iki gün erteleme ile 3 Eylül'de başlamasına karar verildi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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