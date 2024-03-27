Korkunç kaza nasıl gerçekleşti? İşte ABD'deki köprü faciasından dakikalar önce yaşananlar

ABD'nin Baltimore kentinde Patapsco Nehri üzerinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, dün gece bir geminin çarpması sonucu parçalanarak çöktü. En az 6 can kaybının olduğu korkunç kazanın detayları ortaya çıkıyor. Kazadan dakikalar önce 289 metrelik konteyner gemisi Dali'nin gücünü kaybettiği öğrenilirken, kaptanın son çabaları da sonuç vermedi.

ABD'de dün büyük bir facia yaşandı. Maryland eyaletinde, 348 metrelik kargo gemisi köprüye çarptı. Köprü saniyeler içinde çökerken, köprü üzerinde çalışan işçilerle araçlar, eksi 1 derecedeki nehre düştü. 7 ila 20 arasında kaybın olduğu açıklandı. Köprüye çarpan Singapur bayraklı konteyner gemisi alev aldı. Geminin çarpmadan dakikalar önce rotasında ani bir değişiklik yaparak köprünün ayağına yönelmesi terör şüphesine yol açtı. ABD'li polis yetkililer, ilk bilgilere göre facianın terör olayı olmadığını söyledi.

KAZADAN DAKİKALAR ÖNCE NELER YAŞANDI?

BBC Türkçe'nin haberine göre, 289 metrelik konteyner gemisi Dali'nin, Baltimore limanından yeni ayrılmıştı. 27 günlük Sri Lanka yolculuğunun ilk dakikalarında olan gemi limandan çıkışı ile gücünü tamamen kaybetti. Geminin güç kaybetmesiyle birlikte ışıkları da aniden söndü, mürettebat da karanlıkta kaldı. Olay gece saatlerinde yaşandığı için göz gözü görmedi.

Gemi yüzen bir cesetti. Elektronik sistemleri susmuştu ve daha da önemlisi motor gücü de sıfırdı. Kaptan köşkündekilerin elinde gemiyi durdurabilecek bir şey yoktu. Alarmlar çalarken geminin kaptanı da olayın paniği içinde mürettebata dümeni iskeleye doğru sertçe çevirmesini ve sancak tarafına kaymasını önlemek için demir atması emrini verdi. Bu anlarda acil durum jeneratörünün devreye girdiğine inanılırken, geminin motorları çalışmadı. Başka çare kalmamıştı. Yerel saatle 01:40 sıralarında, (TSİ 08:40) yetkilileri çarpışmanın yakın olduğu konusunda uyaran bir yardım çağrısı yayınladılar.

EN AZ 6 KİŞİ SUDA KAYBOLDU

Maryland Ulaştırma Kurumu’ndan bir yetkilinin "Dümenini kaybetmiş bir gemi yaklaşıyor" uyarısı telsizden duyuldu. Aynı yetkili köprü üzerindeki trafiğin durdurulması gerektiğini söyledi. Trafik, 2 dakika içinde durduruldu. Geminin, beton bir sütununa çarpması sonrası, 2,4 km'lik köprünün parçaları Patapsco Nehri’nin sularına dökülmeye başladı.

Köprüde çalışan karayolu ekibine mensup oldukları düşünülen 6 kişi buz gibi suda kayboldu. Bu kişilerin daha sonra öldüğünün değerlendirildiği açıklandı. Yerel basında kayıp işçilerin Meksika, Guatemala, Honduras ve El Salvador vatandaşları olduğu bildirildi. BBC bu işçilerin bilgilerini doğrulamak için büyükelçiliklerle temasa geçti. Gemideki 22 mürettebatın tamamı ise Hintliydi.

Bu dev konteyner gemisi Dali'nin başına gelen ilk olay değildi. Gemi trafiğini izleyen Vessel Finder'a göre, gemi 2016 yılında Belçika'nın Antwerp Limanı’nda başka bir çarpışmaya karışmıştı. O olaya ilişkin herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar bildirilmemişti. Bugün Dali, binlerce tonluk köprü enkazının arasında kurtarılmaya bekliyor.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, müfettişlerin yolculuğa ilişkin verileri kaydeden cihazı incelemeye alacaklarını duyurdu. Baltimore’ın nehir kıyısında yaşayan çoğu işçi sınıfına mensup halk, Salı sabahı uyandıkları manzara karşısında şoke olduklarını anlattı.

ABD Başkanı Joe Biden, ihtiyaç duyulan federal kaynakları kullanarak limanın yeniden inşa edileceğini söyledi. Yetkililer köprünün yeniden açılması noktasında zaman vermekten kaçınıyor. Ancak Vali Moore bu sürenin "kısa olmayacağını" söyledi.