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Libya'nın başkentinde şiddetli çatışma! Sokağa çıkmayın uyarısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli çatışmalar sürerken, İçişleri Bakanlığı vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar Misrata Havalimanı'na yönlendirilirken, Birleşmiş Milletler gerginliğin diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Libya'nın başkentinde şiddetli çatışma! Sokağa çıkmayın uyarısı yapıldı - 1. Resim

"SOKAĞA ÇIKMAYIN"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Trablus'taki tüm vatandaşlara güvenliklerini korumak için evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Libya el-Ahrar televizyonu ise başkentteki Mitiga Havalimanından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mitiga'daki uçuşların Misrata Havalimanına yönlendirildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus'taki askeri hareketlilik ve artan gerginlik haberlerini yakından izlediğini ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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