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Norveç, katliamcı İsrail'e karşı harekete geçti! İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Norveç, katliamcı İsrail&#039;e karşı harekete geçti! İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Norveç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını incelemek için Filistin'e 8 diplomat göndermişti. İsrail'in Norveçli diplomatların akreditasyonlarını iptal etmekle tehdit edince, Norveç'ten karşı hamle geldi.

İsrail’in Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini bildirmesinin ardından Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını açıkladı.

Norveç, katliamcı İsrail'e karşı harekete geçti! İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı - 1. Resim

NORVEÇ, İSRAİL'İN SOYKIRIMINA KARŞI

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Norveç’in Filistin topraklarında diplomatik olarak görevlendirdiği 8 Norveçli diplomatın akreditasyonlarının iptal edileceğini ve vizelerinin geçersiz kılınacağını bildirmesinin ardından Norveç harekete geçti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı açıklamada İsrail'in Norveç temsilcisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ifade ederek, "Kısa bir süre önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek üzere kendisiyle Dışişleri Bakanlığında görüştüm” dedi.

Eide, Norveç hükümetinin İsrail’in kararının ardından başka ne gibi tedbirler alacağını değerlendirdiğini söyledi.

Norveç, katliamcı İsrail'e karşı harekete geçti! İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı - 2. Resim

İSRAİL, KATLİAMI İNCELEYENLERİ TEHDİT ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Norveçli diplomatlar hakkındaki kararın ardından yaptığı açıklamada, "Anti-İsrail davranışlarının bir bedeli vardır" ifadelerini kullanarak, Norveç'in Filistin devletini tanımasını ve İsrailli liderleri iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) davasını desteklemesini bu adımın gerekçeleri olarak sıralamıştı.

Norveç, katliamcı İsrail'e karşı harekete geçti! İsrailli diplomat bakanlığa çağrıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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