Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye'nin Maldivleri dünya basınında! ''Türkiye, bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdular

Türkiye'nin Maldivleri dünya basınında! ''Türkiye, bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin Maldivleri dünya basınında! &#039;&#039;Türkiye, bir kez daha yazın kralı&#039;&#039; diyerek duyurdular
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin popüler gazetelerinden Daily Mail, Türkiye’nin 2025 yaz sezonunda İngiliz turistler arasında en popüler tatil destinasyonu olduğunu bildirdi. Haberde Antalya’nın tatil için en çok tercih edilen şehirler arasında başı çektiği kaydedildi. 

İngiltere merkezli haber kuruluşu Daily Mail, Antalya açıklarındaki Suluada’yı 'Türkiye’nin Maldivler'i' olarak tanıtarak İngiliz turistler arasında 2025 yaz tatili için en popüler destinasyon olduğunu belirtti. 

Türkiye'nin Maldivleri dünya basınında! ''Türkiye, bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdular - 1. Resim

İNGİLİZLER SON İKİ YILDIR TÜRKİYE’YE AKIN EDİYOR

Tatil şirketi On the Beach’in verilerinin aktarıldığı haberde, Türkiye’ye yapılan rezervasyonların son iki yılda yüzde 54 oranında artış gösterdiği kaydedildi. 

Türkiye'nin Maldivleri dünya basınında! ''Türkiye, bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdular - 2. Resim

''TÜRKİYE, BİR KEZ DAHA YAZIN KRALI''

Antalya'nın yaz tatili için en çok tercih edilen şehirler arasında başı çektiği belirtildi. On the Beach'in Müşteri İlişkileri Sorumlusu Zoe Harris, "Türkiye, bir kez daha yazın kralı oldu" ifadelerinde bulundu. Antalya’daki Konyaaltı Plajı'na da yer verilen haberde, Konyaalatı'nın Avrupa’nın en sıcak denizine sahip plajı olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

En popüler tatil destinasyonları sıralaması ise şu şekilde;
1.    Türkiye
2.    Kanarya Adaları
3.    İspanya
4.    Balear Adaları 
5.    Yunanistan
6.    Mısır
7.    Portekiz
8.    BAE
9.    Kıbrıs
10.  Tunus

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aksa temettü 2025 ne zaman? Aksa Akrilik temettü tarihi açıklandıDakikalarca ağladı, gerçek yüzünü hastanede gösterdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyonist ordu çatırdıyor: İsrailli pilotlar Netanyahu’ya “pişmanız” dedi! - Dünyaİsrailli pilotlar Netanyahu’ya “pişmanız” dedi!Havalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadı - DünyaHavalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadıSavaş kapıda mı? Netanyahu kabinesine ait gizli konuşmalar sızdı! İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında - Dünyaİran'ın kritik noktalarına saldıracaklarİnsanlar canını zor kurtardı! 650 yıllık tarihi kule bir anda çöktü - Dünya650 yıllık kule bir anda çöktü, turistler şaşkına döndüHollanda’da bıçaklı saldırı: Polis memuru ve çok sayıda kişi yaralandı - DünyaHollanda’da bıçaklı saldırı!Buzullar için korkunç tahmin! Bedelini o ülkeler ödeyecek - DünyaKorkunç tahmin! Bedelini o ülkeler ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...