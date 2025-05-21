Türkiye'nin Maldivleri dünya basınında! ''Türkiye, bir kez daha yazın kralı'' diyerek duyurdular

İngiltere’nin popüler gazetelerinden Daily Mail, Türkiye’nin 2025 yaz sezonunda İngiliz turistler arasında en popüler tatil destinasyonu olduğunu bildirdi. Haberde Antalya’nın tatil için en çok tercih edilen şehirler arasında başı çektiği kaydedildi.

İngiltere merkezli haber kuruluşu Daily Mail, Antalya açıklarındaki Suluada’yı 'Türkiye’nin Maldivler'i' olarak tanıtarak İngiliz turistler arasında 2025 yaz tatili için en popüler destinasyon olduğunu belirtti.

İNGİLİZLER SON İKİ YILDIR TÜRKİYE’YE AKIN EDİYOR

Tatil şirketi On the Beach’in verilerinin aktarıldığı haberde, Türkiye’ye yapılan rezervasyonların son iki yılda yüzde 54 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

''TÜRKİYE, BİR KEZ DAHA YAZIN KRALI''

Antalya'nın yaz tatili için en çok tercih edilen şehirler arasında başı çektiği belirtildi. On the Beach'in Müşteri İlişkileri Sorumlusu Zoe Harris, "Türkiye, bir kez daha yazın kralı oldu" ifadelerinde bulundu. Antalya’daki Konyaaltı Plajı'na da yer verilen haberde, Konyaalatı'nın Avrupa’nın en sıcak denizine sahip plajı olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

En popüler tatil destinasyonları sıralaması ise şu şekilde;

1. Türkiye

2. Kanarya Adaları

3. İspanya

4. Balear Adaları

5. Yunanistan

6. Mısır

7. Portekiz

8. BAE

9. Kıbrıs

10. Tunus