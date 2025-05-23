Ülke bu skandalla çalkalanıyor! İkonik heykelden insan cesedi çıktı

Rusya’nın Volgograd kentinin ikonik simgelerinden olan ve 2. Dünya Savaşı’ndan kaldığı bildirilen Anavatan Çağırıyor isimli heykelin baş kısmından yaşlı bir adamın cansız bedeni çıkarıldı.

Rusya’nın Volgograd kentinde bulunan 85 metrelik Anavatan Çağırıyor adlı heykelin baş kısmında yaşlı bir adamın cansız bedenine rastlandı. Yerel kaynakların haberine göre, cesedin Moskova Devlet Beden Eğitimi Akademisi müdürü Nikolay Chesnokov’a ailt olduğu bildirildi.

GEZİDE FENALAŞMIŞTI

Edinilen bilgilere göre, heykelin içinde gerçekleştirilen bir gezi esnasında fenalaşan Chesnokov’dan bir daha haber alınamadı. Akademi, internet sitesinden yaptığı paylaşımla Chesnokov’un 68 yaşında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İkonik heykel, 1967 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli çatışmalarından birine takıklık eden Volgograd’da şehrin savunucularını anımsatmak için dikildi.