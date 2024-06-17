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Yangınların büyüdüğü Los Angeles'ta 1200 kişi tahliye edilerek kırmızı alarm verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları büyüyerek devam ediyor. Alevlerin sardığı bölgede yaşayan 1200 kişi tahliye edilirken, kent için kırmızı alarm verildi.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının hızla yayılması sonucu, 1200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yangınların büyüdüğü Los Angeles'ta 1200 kişi tahliye edilerek kırmızı alarm verildi - 1. Resim

YANGINLARDAN DOLAYI 1200 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

California İtfaiyesince yapılan açıklamada, Los Angeles kenti yakınlarında çıkan orman yangınının 12 bin dönümden fazla bir alana yayıldığı belirtildi.

Yangının etkilediği yerleşim bölgelerindeki 1200 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangının yayıldığı alanlarda hazır bulunduğu kaydedildi.

Yangınların büyüdüğü Los Angeles'ta 1200 kişi tahliye edilerek kırmızı alarm verildi - 2. Resim

LOS ANGELES'TA YANGINLAR İÇİN KIRMIZI UYARI

Yangının çıkma nedenine dair açıklama yapılmadı. Bu arada açıklamada, yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem oranının devam edeceği ifade edilerek, olası yeni tahliye kararlarının alınabileceğine ilişkin halka uyarıda bulunuldu.

Los Angeles Ulusal Meteoroloji Servisince de rüzgar ve nemin yüksek olması sebebiyle "kırmızı uyarı" verildi.

Yangınların büyüdüğü Los Angeles'ta 1200 kişi tahliye edilerek kırmızı alarm verildi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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