ABD'de dev yangın felakete yol açtı! Binlerce kişi tahliye edildi, bitki örtüsü yok oldu

ABD'nin California eyaletindeki San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda 57 kilometrekarelik alan yandı, bölgede bitki örtüsü yok oldu. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede itfaiye ekipleri bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin California eyaletindeki San Joaquin bölgesinde cumartesi günü başlayan yangın felakete yol açtı. Yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alan yanıp kül oldu.

CNN'in haberine göre, yetkililer, eyaletin San Joaquin bölgesinde cumartesi başlayan yangınlarda yaklaşık 57 kilometrekarelik alanın yandığını ve bölgedeki bitki örtüsünün yok olduğunu bildirdi.

YANGIN HIZLA YAYILIYOR

Yetkililer, söndürülemeyen yangın nedeniyle binlerce kişiden evlerini tahliye etmelerini istedi.

Sıcak havalar, rüzgar ve kurumuş otların yangının yayılmasını hızlandırdığı belirtildi.

Sacramento bölgesindeki Ulusal Hava Durumu Servisi, gece boyunca devam etmesi beklenen ve hızı saatte yaklaşık 64 kilometreye kadar ulaşan kuru rüzgarlar nedeniyle yangının daha da yayılabileceğini aktardı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

California Ulaşım Departmanı da bölgedeki bir yolun duman ve görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Çıkan yangınların bölgeyi sarmasının ardından binlerce kişi tahliye edildi, hayat durma noktasına geldi.

Yangına müdahale eden iki itfaiyecinin yaralandığını bildiren yetkililer, itfaiyecilerin hafif ve orta derece yanık tanısıyla hastanede tedavi altına alındıklarını kaydetti.

1200 YANGIN ÇIKTI

California Orman ve Yangın Koruma Departmanı, yangının nedeninin araştırıldığını ve yıl başından bu yana 1200 orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı.

Departmandan dün yapılan açıklamada, yangının yalnızca yüzde 30'unun kontrol altına alındığı belirtilmişti.